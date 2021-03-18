Meram'da arpa ekmeği ve hoşaf dağıtıldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde Çanakkale Şehitleri’nin aziz hatıralarını yaşatmak adına arpa ekmeği ve üzüm hoşafı ikram etti. Yaka Caddesi üzerinde bulunan Glutensiz Ekmek Büfesi önünde gerçekleştirilen dağıtımı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İlçe Kaymakamı Resul Çelik birlikte yaptı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ikram ile ilgili yaptığı açıklamada, şanlı zafer Çanakkale’de şehit düşen ve savaştan gazi olarak dönüp sonrasında vefat eden gazi ecdada rahmet diledi. Çanakkale Zaferi’nin, milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan şehadete koşan ecdadımızın büyük kahramanlıklarla yazdığı şanlı bir destan olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bu kutlu zafer, tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimizin yeniden doğuşudur. Bu destan, millet olarak vatanımıza, özgürlüğümüze, tüm kutsal değerlerimize bağlılığımızın tüm dünyaya yeniden ilanıdır. Torunları olmaktan gurur duyduğumuz şanlı ecdadımız, bir insanın vatanı, milleti, inancı ve imanı için ne büyük fedakarlıklar yapabileceğini, dayanışma, birlik ve beraberliğin nasıl bu denli güçlü tesis edilebileceğini kanlarıyla ve canlarıyla insanlık tarihine yazmışlardır. Bizler de bugün onların hatıralarını yaşatmakla ve kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak ve anlatmakla mükellefiz” diye konuştu.

Bu programı da bu amaçla gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kavuş sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu millet ordusuna ve ordusunun her bir neferine tarih boyunca sahip çıkmıştır. Her daim canını da malını da sevdiklerini de, vatanı, milleti ve ordusuna feda etmiştir. Çanakkale’de de böyle olmuştur. Ecdad, Çanakkale’de fedakarca çarpışan evlatlarına da elinden geldiğinin fazlasını vermeye çalışmıştır. Devletimizin ve milletimizin kendi sofrasında olmayan yemeği cepheye gönderdiğini bugün tarihi vesikalardan öğreniyoruz. Savaşın ve çatışmaların şiddetlendiği dönemlerde ve intikal zamanlarında mecburiyetten yemek zorunda kaldıkları arpa ekmeği ve hoşaf bu şanlı zaferin simgelerinden olmuştur. Bugün bu iki simge çekilen zorlukların timsali olduğu için bizde onları anlamak, hatırlamak ve aziz hatıralarını bir nebze yad etmek amacıyla bu ikramı gerçekleştirdik. Hemşehrilerimize afiyet ve şifa olsun. Tüm şehitlerimizin de ruhları şad olsun.”

Meram Kaymakamı Resul Çelik ise zor şartlar altında destan yazan ecdadın o günkü şartlarda yaşadıklarını gelecek nesillere anlatmak gibi görevlerinin olduğunu kaydetti.

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