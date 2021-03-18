Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 100. yılı münasebetiyle Akşehir Aile Sanat Eğitim Merkezi’nde bir sergi açılışı yapıldı. İlçe Protokolü tarafından açılan sergi; 27 Mart’a kadar açık kalacak.

Akşehir'de Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri; Akşehir Şehitliği'nde saat 10.00'da şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Şehitlikteki törene, Akşehir Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe protokolü, askeri ve sivil erkan ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Şehitlikteki anıta Akşehir Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, saygı atışı yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı yaptı. İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz şehitlik defterini imzaladı. Kaymakam Kurnaz’ın defteri imzalamasının ardından şehitlerimiz için Kuranı Kerim okundu. Yapılan duanın ardından törene katılan protokol tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldıktan sonra şehitlikteki tören sona erdi.

Şehitlikteki törenin ardından Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde etkinlikler kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri takdim edildi.

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