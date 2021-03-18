Konya Büyükşehir’den anlamlı sergi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 41 mısradan oluşan İstiklal Marşı’nın 41 çizgiyle anlatıldığı, alanında örneği olmayan bir serginin açılışını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılında İstiklal Marşı’nın her bir mısrasını çizgilerle anlatan 41 Mısra 41 Çizgi Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Hasan Aycın’ın eserlerinden oluşan serginin açılışına Konya protokolünün yanı sıra gazilerde katıldı. İstiklal Harbi Şehitliği Abidesi’ndeki programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçmişten bugüne vatan için canından geçen tüm şehitleri rahmetle andı.

İstiklal Marşı’nın Türk milletinin kurtuluş mücadelesini ve inanmışlığını destansı bir anlatımla dile getiren; ezelden ebede sürecek hak mücadelenin ifadesi olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy, bu marşla, Kurtuluş Savaşı’nın en kesif dönemlerinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan aziz milletimize yapması gerekenin ne olduğunu anlatmış, Türkiye’nin istikametini belirlemiştir” diye konuştu.

"İstiklal Marşımızı çizgilerle anlatmak ayrı bir meziyet ister"

41 Mısra 41 Çizgi Sergisiyle İstiklal Marşı’nın çizgi sanatıyla buluşmasının farkındalık açısından etkili bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Her çizgide istiklalimizden bir ayrıntıyı ortaya çıkaran bu serginin her santimetresinde emek, alın teri ve sanat var. Bu tür sergi ve etkinliklerle hem sanatın toplumumuz için önemini ortaya çıkarmış oluyoruz, hem de istiklal şuurunu ziyaretçilere ve yeni nesillere aktarmış oluyoruz. İstiklal Marşımızı çizgilerle anlatmak, çizgilere taşımak ayrı bir meziyet ister. 41 mısrayı 41 çizgiyle anlatan, marşımızı sanatıyla birleştiren usta sanatçımız Hasan Aycın’a emeğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

27 Mart’a kadar ziyarete açık olacak sergi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’nin yanı sıra Kültürpark ile Seydişehir, Akşehir, Ereğli, Beyşehir ve Çumra ilçelerinde de sanatseverlerle buluşuyor.

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