Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi

DHA

Şizofren ağabeyinin öldürdüğü Yağmur, toprağa verildi


Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da şizofreni hastası ağabeyi Soner Bali'nin (25), boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü Yağmur Bali (15), gözyaşları arasında toprağa verildi. Zanlı ağabey Soner Bali ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yağmur Bali'yi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan ablası Fatma Y., "Yağmur, çok iyi bir insandı, kimseye bir zararı yoktu. Yüksek sesle konuşmazdı. Sessiz, sakin bir çocuktu. Okumak tek hayaliydi. Okuyup, meslek sahibi olmayı çok istiyordu'' dedi. 
Olay, salı günü saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen aile fertleri, Yağmur Bali'nin kapıyı açmaması ve kilitli olması nedeniyle endişelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ve çilingirle eve giren polis, Buhari İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur Bali'yi boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Kanlar için yatan Yağmur Bali'nin yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede Yağmur'un ders çalıştığı sırada öldürüldüğü anlaşıldı.
YAĞMUR'UN KATİLİ ŞİZOFRENİ HASTASI AĞABEYİ ÇIKTI
Yağmur'un ölümünü hakkında çalışma başlatan polis, Yağmur'un ağabeyi Soner Bali'nin şizofreni hastası olduğu, tedavisi için aynı gün Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak buradan kaçtığı belirlendi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, Yağmur'u ağabeyi Soner Bali'nin öldürdüğünü tespit etti.
TEDAVİ OLMAK İSTEMEMİŞ
Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner Bali, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soner Bali'nin ağustos ayında Beyhekim Devlet Hastanesi'nde 'şizofren' tanısıyla tedavi gördüğü yüzde 50 oranında şizofreni raporu verildiği belirlendi. Olay günü ailesinin istediği üzerine polis eşliğinde ambulansla Konya Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Bali'nin, sevk edileceği sırada "Beni zorla getirdiler. Hastaneden ayrılmak istiyorum. Tedavi olmayacağım. Ben yatmak istemiyorum" diyerek kabul etmediği ortaya çıktı. Tedaviyi kabul etmediği için de acil servis görevlilerince tutanak imzalatılan Bali'nin bu işlemleri devam ettiği sırada görevlileri haber vermeden hastaneden kaçtığı belirlendi. 
'ANNEM BENİ HASTANEYE YATIRMAK İSTİYORDU, CEZALANDIRMAK İSTEDİM'
Bali'nin polisteki ilk ifadesinde, "Annem, sürekli kaymakamlığa müracaat edip benim hastaneye yatırılmamı istiyordu. Cezalandırmak için kız kardeşimi öldürdüm. Ömrü boyunca evlat acısı çeksin diye kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Soner Bali, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
TOPRAĞA VERİLDİ
Konya Şehir Hastanesi´nde dün otopsisi tamamlanan Yağmur Bali, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'na ailesi ve arkadaşlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. 
'TEK HAYALİ OKUMAKTI, AĞIR BİR OLAY YAŞADIK'
Yağmur'un ablası Fatma Y., gözyaşları içinde kardeşinin tek hayalinin eğitimini sürdürüp meslek sahibi olmam olduğunu belirterek, "Çok iyi bir insandı, kimseye bir zararı yoktu. Yüksek sesle konuşmazdı. Sessiz, sakin bir çocuktu. Okumak tek hayaliydi. Okuyup, meslek sahibi olmayı çok istiyordu. Ağır bir olay yaşadık kolay değil. Çok iyi bir insanı kaybettik, hiçbir şeyin önemi yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI
2021-03-18 16:01:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında
YEREL HABERLER Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında
Konya Büyükşehir’den anlamlı sergi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den anlamlı sergi
Yunak'ta Çanakkale Zaferi etkinlikleri
YEREL HABERLER Yunak'ta Çanakkale Zaferi etkinlikleri
Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ...
Kulu’da şehitler anıldı
YEREL HABERLER Kulu’da şehitler anıldı
Başkan Pekyatırmacı: “Konya’yı maviye dönüştürmek bizim elimizde”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Konya’yı maviye dönüştürmek ...
Meram'da arpa ekmeği ve hoşaf dağıtıldı
YEREL HABERLER Meram'da arpa ekmeği ve hoşaf dağıtıldı
Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü
Rögara düşen yavru köpek, iş makinesi kullanılarak kurtarıldı
YEREL HABERLER Rögara düşen yavru köpek, iş makinesi kullanılarak ...
Başkan Altay: "Atıl durumdaki tarım alanlarını ekonomiye kazandırıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Atıl durumdaki tarım alanlarını ...
Uzm. Dr. Bağçacı: “Evde hareketsiz kalmak önemli ölçüde fonksiyon kaybına neden olur”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Bağçacı: “Evde hareketsiz kalmak önemli ...
Beyşehir'de ceviz üretimi yaygınlaşacak
YEREL HABERLER Beyşehir'de ceviz üretimi yaygınlaşacak
Usulsüz avlanırken, fotokapana yakalanınca cezadan kurtulamadılar
YEREL HABERLER Usulsüz avlanırken, fotokapana yakalanınca cezadan ...
Başkan Altay ve Hasan Angı ilçelerde ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Altay ve Hasan Angı ilçelerde ziyaretlerde ...
Kar yağışı Konya Antalya karayolunda etkili oldu
YEREL HABERLER Kar yağışı Konya Antalya karayolunda etkili oldu
Başkan Altay, merkez ilçe belediye başkanlarıyla 2021 yatırımlarını görüştü
YEREL HABERLER Başkan Altay, merkez ilçe belediye başkanlarıyla 2021 ...
Şizofreni hastası, kız kardeşini annesini cezalandırmak için öldürmüş
YEREL HABERLER Şizofreni hastası, kız kardeşini annesini ...
Kulu’da kar yağışı çiftçileri sevindirdi
YEREL HABERLER Kulu’da kar yağışı çiftçileri sevindirdi
Konya'da ev yangını; 8'i çocuk 10 kişi dumandan etkilendi 
YEREL HABERLER Konya'da ev yangını; 8'i çocuk 10 kişi dumandan ...
KSO Ahitürk, Mesleki Yeterlilik Belgelendirme faaliyetlerine başladı
YEREL HABERLER KSO Ahitürk, Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ...
Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti
YEREL HABERLER Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin ...
Konya’da şizofren hastası şahıs kız kardeşini öldürdü
YEREL HABERLER Konya’da şizofren hastası şahıs kız kardeşini öldürdü
Konya’da 2 ton 713 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 2 ton 713 kilo kaçak nargile tütünü ele ...
Başkan Altay, Altın Çarşı esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay, Altın Çarşı esnafıyla buluştu