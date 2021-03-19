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Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız çift, 'bisiklet şehri' Konya'ya geldi

DHA

Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız çift, 'bisiklet şehri' Konya'ya geldi


Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ/KONYA, (DHA) FRANSA´dan 7 ay önce bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan keman sanatçısı Julien Deborde ile erkek arkadaşı trompet sanatçısı Camille Jugueneav, 'bisiklet şehri' Konya'ya geldi. New York'tan sonra 550 kilometre uzunluğundaki bisiklet yoluyla dünyada ikinci olan kentte sadece bisiklet kullanıcıları için tahsis edilen tramvaya da binen çift, enstrümanlarıyla mini konser verdi. Camille Jugueneav, "Türkiye´deki misafirperverlik çok güzel ve insanlar gerçekten çok iyi. Bizim için bisikletli yolculuk yapmakta tramvay büyük bir avantaj oldu. Trafiğe girmiyorsunuz ve rahat. Avrupa´da böyle bir uygulamayı görmedik" dedi.
Fransa´da bir orkestrada müzisyen olan Julien Deborde ile erkek arkadaşı trompet sanatçısı Camille Jugueneav, geçtiğimiz yılın ağustos ayında bisikletle Avrupa turuna çıktı. Deborde ve Jugueneav, sırasıyla İsviçre, Almanya, Avusturya, Çekya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'ı geçerek, 19 Ocak 2021 tarihinde Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı. Trakya, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki kentleri gezen çift, New York'tan sonra 550 kilometre uzunluğundaki bisiklet yoluyla dünyada ikinci olan Konya'ya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi´nin misafiri olan çift, bir süre kenti gezdi. Tramvay hattı güzergahında sadece bisiklet kullanıcıları için tahsis edilen tramvaya da binen çift, enstrümanlarıyla mini konser verdi.
'TÜRKİYE´DEKİ MİSAFİRPERVERLİĞİ BAŞKA ÜLKELERDE GÖRMEDİK'
Türkiye´ye 2 ay önce giriş yaptıklarını söyleyen Camille Jugueneav, "Turumuza İstanbul´dan başladık. Türk insanının böyle dostça ve misafirperver olması bizi çok etkiledi. Ülkenin batı tarafından bir tur attık. Çanakkale, İzmir, Antalya´dan da Konya´ya geldik. Burada ilk izlenimimiz, dağlar çok etkileyiciydi. Sahil kesimine nazaran manzara çok etkileyiciydi. Türkiye ile düşüncelerimiz, insanının misafirperver oluşudur. Diğer ülkelerde böyle bir şeyle karşılaşmadık" dedi.
`BİSİKLET TRAMVAYI AVRUPA´DA YOK´   
Bisiklet şehri Konya´da, bisiklet tramvayını deneyimleyen trompet sanatçısı Jugueneav, "Konya büyük bir şehir. Bisiklet kullanıcıları için çok kullanışlı bir kent. Bisikletli yolculuk yapmakta tramvay büyük bir avantaj oldu bizim için. Daha konforlu, trafiğe girmiyorsunuz ve rahat. Avrupa´da böyle bir uygulamayı görmedik" diye izlenimlerini anlattı.
'TÜRKİYE´NİN GÜVENLİ BİR ÜLKE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'
Türkiye´de bulundukları süre boyunca hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını kaydeden keman sanatçısı Julien Deborde şöyle konuştu:
"Konya´dan sonra Aksaray ve Nevşehir'e oradan da Kapadokya´ya gideceğiz. Sonra da ülkemize döneceğiz. Öncelikle Türkiye´deki misafirperverlik çok güzel ve insanlar gerçekten çok iyi. Sahil kesimi de çok güzeldi. Unutamayacağımız tek şey Türk halkının misafirperverliği. Türkiye´nin güvenli bir ülke olduğunu düşünüyorum. Çadırda kaldık ve herhangi bir sorun yaşamadık. 2 gün önce Konya´da etli ekmek yedik. Pizzaya benziyordu ama çok daha güzel."
Konya´dan bisikletleriyle ayrılan Fransız çift, Kapadokya´ya gitti.  DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Adem YILDIZ
2021-03-19 08:10:34

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