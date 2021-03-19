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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik öğrencilerin elmaları kuşlara hayat oluyor

İHA

Minik öğrencilerin elmaları kuşlara hayat oluyor

Konya’nın Hadim ilçesinde öğrenim gören ana sınıfı öğrencileri kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için kilometrelerce yol yürüyerek ağaçlara elma asıyor.
Antalya’nın Elmalı ilçesindeki Akçay İlkokulu sınıf öğretmeni Hasine Doğmuş tarafından merhametli nesil yetiştirme konusunda farkındalık oluşturmak için “Elmayı Ağaca Merhameti Yüreğine Koy” adıyla proje hazırlandı. Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda duyurulan projeye, Konya, Afyonkarahisar ve Osmaniye'deki farklı okullar da dahil oldu. Merhametli nesil yetiştirmek için yapılan proje kapsamında öğrenciler, evlerinden getirdikleri elmaları kilometrelerce uzaklıkta bulunan ağaçlara asarak kuşları besliyorlar.
Projeye katılan Dedemli Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu öğretmeni Leyla Aran, yaptığı açıklamada, projenin hem insanlık adına hem de doğal yaşam döngüsü için fayda sağladığını söyledi. Öğrencilere merhamet duygusunu aşılamanın yanı sıra zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan kuşları da beslediklerini belirten Aran, şunları kaydetti: “Projemizin ismi ‘Elmayı Ağaca Merhameti Yüreğine Koy’. Bu projeyi Antalya, Afyonkarahisar ve Osmaniye’deki öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle beraber yürütüyoruz. Projemizde kuru ağaç dallarına elmaları asıyoruz. Böylece kışın yem bulamayan kuşlar açlıktan ölmemiş oluyor. Ama bizim asıl amacımız çocuklara merhamet duygusunu kazandırmak ve merhametli nesiller yetiştirmek. Bu projemizden ilham alan diğer şehirlerdeki arkadaşlarımız da bize resimler gönderiyorlar.”

“Merhamet tüm dünyada kanat çırpsın istiyoruz”
Öğrencilerin projeyi benimsediğini ve sahip çıktığını ifade eden Aran, “Öğrencilerimiz ilk başlarda düzenlediğimiz etkinliklere kayıtsız kalıyordu. Ağaç dallarına astığımız elmaların kuşlar tarafından yenildiğini gören öğrencilerin mutlu olduklarını ve istekli bir şekilde etkinliklerimize katılmaya başladıklarını gözlemledim. Zaman geçtikçe sadece kuşlara değil kedi, köpek gibi sokak hayvanlarına da ilgi duymaya ve onlara da merhamet göstermeye başladılar. Zaman zaman kilometrelerce patika yol kat ederek bahçelere ulaşıyoruz. Bu vesileyle spor yapıyor, doğayı tanıyor, kuşları besliyor ve merhamet duygusunu aşılamış oluyoruz. Amacımız tüm Türkiye’ye ilham olmak. Hatta Avrupa okullarındaki arkadaşlara da teklif gönderdik. Eğer onlar da projeye dahil olursa, merhamet adım adım dünyayı çevreleyecek ve dünyada savaş ve gözyaşının yerine merhamet kanat çırpacak” diye konuştu.

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