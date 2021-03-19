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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TCDD Genel Müdürü Uygun Akşehir’de

İHA

TCDD Genel Müdürü Uygun Akşehir’de

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve beraberindeki heyet Konya’nın Akşehir ilçesine gelerek bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Akşehir’e gelen Genel Müdür Uygun ve beraberindekiler Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret etti. Ziyarette; Akşehir Organize Sanayi Bölgesi için Gözpınarı Mahallesi’ne kurulacak olan yükleme boşaltma istasyonu yapılması, Kozağaç Mahallesi’ndeki demiryolu geçidine kavşak yapılması, Yeniköy Mahallesi’ndeki demiryolu hattında tarımsal altgeçit yapılması, Hızlı Tren için Akşehir bağlantılı bir sefer oluşturulması konuları görüşüldü.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ziyaret sonunda Genel Müdür Ali İhsan Uygun’a Nasreddin Hoca’nın tersine çalışan saatini armağan etti.
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve beraberindeki heyet; Belediye Başkanı Salih Akkaya eşliğinde, tarihi evlerin bulunduğu sokaklar, restorasyonu yapılan tarihi yapılardan oluşan kısa bir şehir turu yapıp Akşehir’den ayrıldı.

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