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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, polisin durdurduğu TIR'da, narkotik köpeği 'Lucky' ile yapılan aramada, dorse üzerinde brandaya sarılı 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyerek, harekete geçti. Ekipler, takibe aldığı TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği 'Lucky' ile yapılan aramada, dorse üzerinde, brandaya sarılı ve paketler halinde 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda, 1 kişi de gözaltına alındı.FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-20 11:09:07



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