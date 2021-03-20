Konya'da, kaçak telli maytap imalathanesine baskın; 1 gözaltı



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, iş yerinde izinsiz telli maytap üretimi yapıldığını tespit eden polis ekipleri, baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 bin üretilmiş maytap, 2 bidon sıvı madde ve yanıcı madde ele geçirildi. İşletme sahibi Mehmet Ali U., 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan gözaltına alındı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Musalla Bağları Mahallesi Alparslan Sokak'taki iş yerinde izinsiz olarak telli maytap üretildiğini tespit etti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaklaşık 3 bin adet üretilmiş telli maytap, üretilmeye hazır 10 paket tel ile yanıcı madde malzemesinin olduğu karılmış vaziyette 2 bidon yanıcı madde harcı ele geçirdi. İzinsiz ve ruhsatsız imalatta bulunan iş yeri, faaliyetten menedilerek mühürlendi. İş yeri sahibi Mehmet Ali U., TCK'nın 174'üncü maddesi gereği 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-20 12:14:31



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