Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular

Konya’nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve iki çocuğu kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi istikametinden Kulu’ya gelmekte olan F.E. (37) idaresindeki 42 R 6626 plakalı Renault marka otomobil, ilçeye 4 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve çocukları B.E. (9) ve M.E. (3) hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan sürücü ve çocukları ambulansla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.