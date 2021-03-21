Başkan Kılca: “İnsanımızın sağlığını çok önemsiyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, hayırsever katkısıyla yapımını tamamladıkları Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezinin açılış için gün saydığını belirterek, “İnsanımızın sağlığını çok önemsiyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Kılca, hükümetin sağlık alanındaki yatırımlarına katkı olması amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizerek, “Hayırsever iş insanımız, hemşehrimiz Ali Gümüş’ün katkılarıyla Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezini ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizler, ilçemizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek bir bir hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda sağlığı da çok önemsiyoruz. Yaklaşık 9 ay önce temelini attığımız ve yaklaşık 130 bin metrekare inşaat alanı bulunan merkezimizi de tamamladık. Merkezimizde doktor ve hemşire odalarının yanı sıra gebe izleme odaları, aşıbebek izleme odaları, acil müdahale odaları, bebek emzirme odaları, toplantı odası ve laboratuvar ile mescit bulunuyor. Toplamda 3 milyon liraya mal olan merkezimizi çok yakın bir zamanda hizmete açacağız. İlçemize ve hemşehrilerimize hizmetin en güzelini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, merkezi ilçeye kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Pandeminin dünya genelini etkilemeye devam ettiğini, bu bağlamda sağlığın öneminin her geçen gün daha da arttığına vurgu yapan Usta, Karatay Belediyesi’nin söz konusu projeleriyle bu sürece katkı sağladığını sözlerine ekledi.

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