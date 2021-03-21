Beyşehir’de Büyükşehir Başkanlık Çalışma Ofisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir’de Büyükşehir Başkanlık Çalışma Ofisi açıldı

İHA

Beyşehir’de Büyükşehir Başkanlık Çalışma Ofisi açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Çalışma Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Seydişehir ve Ereğli’den sonra Beyşehir’de de Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Ofisi’nin açılışını yaptıklarını, en kısa sürede Akşehir’de de açacaklarını belirten Başkan Altay, “Beyşehirliler hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de bize yüksek destek veriyor. Biz de Beyşehir’imizi yarınlara hazırlamak için çaba sarf ediyoruz.” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Beyşehir’de esnafla ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, Beyşehir’de ilk olarak AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Akkaya ve Ali Kamacı eşliğinde AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek parti mensuplarıyla bir araya geldi.

"Beyşehir yeni bir turizm destinasyonu olacak"
“Beyşehir insanı üretmeyi, memleketine katkı sunmayı seven, devletine bağlı insanlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize de her zaman çok yüksek destek veriyor” ifadeleriyle sözlerine başlayan Başkan Altay, “İnşallah bu yıl yatırım programımızda atık su arıtma tesisimiz, yollarımız, mezarlık bakımlarımızın yanında İçerişehir’le ilgili yeni bir çalışma başlatıyoruz. Özellikle yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte Antalya güzergahına gidenler için Beyşehir yeni bir turizm destinasyonu olacak. Eşrefoğlu Camii ve İçerişehir bu manada çok önemli. Beyşehir Gölü’nün temizliğiyle ilgili çalışmalar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle yürütüyoruz. Gücümüzün en yükseğiyle Beyşehir’de hizmet üretmeye gayret ediyoruz.” dedi.
Başkan Altay, teşkilatta yeni görev alan isimlere de başarılar diledi. AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin de ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını belirterek, Beyşehir’e verdiği önemden ve göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

“Beyşehir’i yarınlara hazırlamak için çaba sarf ediyoruz”
İlçe ziyareti kapsamında Beyşehir esnafıyla da bir araya gelen Başkan Altay, devamında Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile görüştü. Başkan Altay, “Beyşehirliler hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de bize yüksek destek veriyor. Ne kadar hizmet etsek o desteğin karşılığını vermiş olamayız ama biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Beyşehir’imizi yarınlara hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Size de uyumunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Ofisi açıldı
Başkan Altay’ın Beyşehir programında son olarak teşkilat mensupları ve meclis üyelerinin de katılımıyla Mevlana Kalkınma Ajansı ortaklığıyla restore edilen Eski Hükümet Konağındaki Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Ofisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Altay, “Başkanlık ofislerimize bir yenisini daha ekledik. Seydişehir ve Ereğli’den sonra Beyşehir’de de Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Ofisi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah Akşehir’de de en kısa sürede bir çalışma ofisi açmayı planlıyoruz. Çalışma ofisimiz Beyşehir’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu Belediyesinden esnafa pandemi desteği
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden esnafa pandemi desteği
Başkan Kılca: “İnsanımızın sağlığını çok önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “İnsanımızın sağlığını çok önemsiyoruz”
Otomobil, kamyona arkadan çarptı; sürücü yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kamyona arkadan çarptı; sürücü yaralı
Babası 6 yaşında Toroslar'a bıraktı, 'doğa kahramanı' oldu
YEREL HABERLER Babası 6 yaşında Toroslar'a bıraktı, 'doğa kahramanı' ...
Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular
Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Konya’da 2 çocuk 25 arabayı çizdi
YEREL HABERLER Konya’da 2 çocuk 25 arabayı çizdi
Huğlu ve Üzümlü atık su arıtma tesislerinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Huğlu ve Üzümlü atık su arıtma tesislerinin temeli ...
Drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca polise yakalandı
YEREL HABERLER Drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca ...
Polisin üzerine araç sürüp 30 kilometre kaçtı, ‘korktuk’ dedi
YEREL HABERLER Polisin üzerine araç sürüp 30 kilometre kaçtı, ...
Konya'da, kaçak telli maytap imalathanesine baskın; 1 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da, kaçak telli maytap imalathanesine baskın; 1 ...
Çumra İtfaiye Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Çumra İtfaiye Merkezi açıldı
TIR'daki brandaya sarılı 32 kilo esrarı 'Lucky' buldu 
YEREL HABERLER TIR'daki brandaya sarılı 32 kilo esrarı 'Lucky' ...
Konya'da trafiği tehlikeye sokan sürücü sosyal medya paylaşımından yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da trafiği tehlikeye sokan sürücü sosyal medya ...
Sahte deterjan üretip internetten satanlara polisten operasyon
YEREL HABERLER Sahte deterjan üretip internetten satanlara polisten ...
Konya'da tırın çadırında 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da tırın çadırında 32 kilo 450 gram esrar ele ...
Çatıda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Çatıda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Kulu’da lavanta ekimi yapıldı
YEREL HABERLER Kulu’da lavanta ekimi yapıldı
Konya'da alışveriş merkezinde yangın
YEREL HABERLER Konya'da alışveriş merkezinde yangın
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
TCDD Genel Müdürü Uygun Akşehir’de
YEREL HABERLER TCDD Genel Müdürü Uygun Akşehir’de
Güneysınır’da lavanta damıtma tesisi açıldı
YEREL HABERLER Güneysınır’da lavanta damıtma tesisi açıldı
Konya'da gazilere ve şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi
YEREL HABERLER Konya'da gazilere ve şehit ailelerine Devlet Övünç ...
Beyşehir Kaymakamı Özdemir, başarılı milli tekvandocuyu altınla ödüllendirdi
YEREL HABERLER Beyşehir Kaymakamı Özdemir, başarılı milli ...