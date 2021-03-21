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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Belediyesinden özel çocukları sevindiren sürpriz

İHA

Meram Belediyesinden özel çocukları sevindiren sürpriz

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla örnek bir çalışmaya imza attı. İlçenin üç ayrı bölgesinde bulunan kedi ve köpek beslenme odakları özel çocuklara emanet edildi.
Meram Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel eğitim merkezinde eğitimlerine devam eden çocukları sevindiren sürpriz hazırladı. Evliya Çelebi Parkı ve Hocafakıh Parkı’nda bulunan kedi evleri ile Meram Tavusbaba’da bulunan köpek beslenme odağına mama ve su bırakma işlemlerini artık özel çocuklar gerçekleştirecek. Kedi evi ve köpek beslenme odağının anahtarlarını Evliya Çelebi Parkı’nda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’tan alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.
Özel çocukları uzaktan da olsa sokak hayvanlarıyla buluşturmak, onların mutluluğuna vesile olmak, down sendromlu çocukların eşsiz, uçsuz bucaksız gönül ve sevgi deryasından can dostlarımız sokak hayvanlarının da nasibini almaları için böylesi bir çalışmaya imza attıklarını belirten Başkan Mustafa Kavuş, çocukları böylesine mutlu etme fırsatını kendilerine veren özel eğitim kurumu yöneticilerine ve çocukların ailelerine teşekkür etti.
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla çocuklar ve aileleri ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Kavuş, “Olağanüstü hikayelerin, insanüstü kahramanları olan bu çocuklarımız ve aileleri ile birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu hiçbir kelime tam olarak ifade edemez. Özel çocuklarımızla bir araya gelmek bu dünyadan cennetin çiçeklerini görmek, kokusunu duymak gibi. Onların aileleri ve eğitmenleri de duydukları sevgi, ortaya koydukları fedakarlık ve gösterdikleri sabır ile en büyük övgüye layık. Bu çocuklarımız gerekli özen gösterildiğinde ve eğitimi alabildiklerinde ne denli önemli işleri başarabiliyor ve normal bir şekilde hayatlarını sürdürebiliyorlar. Bizler de onların yüzündeki gülümsemeyi bir nebze olsun artırabilmek amacıyla bu bölgelerde yaşayan can dostlarımız sokak hayvanlarımızı onlara emanet ediyoruz. Onlara en iyi şekilde bakıp sahip çıkacaklarından en ufak bir şüphemiz yok. Onların bizden bir eksiği yok +1 fazlaları var. Onların da duyguları var ve hayvanları da çok seviyorlar. Allah her birine ömür boyu sıhhat ve afiyet, sizlere de fedakarlık ve sabrınızın karşılığını en iyi şekliyle versin” diye konuştu.

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