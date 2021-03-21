Süper Lig: Konyaspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor, Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor’un 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Umut'un müsait pozisyondaki şutunda top az farkla yandan auta gitti.

13. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Bütüçi’nin ceza sahasına ortasına ön direkte iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 10

28. dakikada ceza alanında topla kaleye sırtı dönük buluşan Rahmanovic, Sekidika’ya pasını çıkardı. Sekidika’nın sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Marafona başarılı oldu.

29. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa Diomande kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Tzavellas’ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Moubandje’nin kafa vuruşu üstten auta gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Diomande xx, Amir xx, Sekidika xx, Rahmanovic x, Bütüçi xxx, Cikalleshi xxx

Yedekler: Eray, Adil, Milosevic, Oğuz Kağan, Shengelia, Miya, Kravets, Doğan Can, Musa, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xx, Caulker xx, Tzavellas xxx, Moubandje x, Siopis xx, Berkan xx, Juanfran xx, Salih x, Umut xx, Bareiro x

Yedekler: Serkan, Alpay, Ceyhun, Hasan Hüseyin, Mustafa, Efkan, Tayfur, Davidson, Tetah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Cikalleshi (dk. 13) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Diomande, Rahmanovic (Konyaspor), Bareiro (Alanyaspor)

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