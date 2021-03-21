Süper Lig: Konyaspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor, Alanyaspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Bütüçi’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Rahmanovic’in kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.

70. dakikada Alanyaspor’un kaleyi cepheden gören yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına Salih geçti. Doğrudan kaleye sert vuran Salih’in şutu direkten döndü.

73. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında top, ceza alanı kale önünde Sekidika’nın önünde kaldı. Sekidika vuruşunu yaptı ancak kaleci Marafona gole izin vermedi.

88. dakikada derin pasla savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Marafona’yı geçmeyi başaramadı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Diomande xx (Oğuz Kağan dk. 75 x), Amir xxx, Sekidika xx (Adil dk. 86 ?), Rahmanovic x (Milosevic dk. 59 x), Bütüçi xx (Kravets dk. 75 x), Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Shengelia, Miya, Doğan Can, Musa, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xxx, Caulker xx, Tzavellas xxx (Davidson dk. 79 x), Moubandje xx, Siopis xx (Ceyhun dk. 79 x), Berkan xx, Juanfran xx, Salih xx, Umut xx (Mustafa dk. 63 x), Bareiro x (Hasan Hüseyin dk. 86 ?)

Yedekler: Serkan, Alpay, Efkan, Tayfur, Tetah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Cikalleshi (dk. 13) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Diomande, Rahmanovic, Adil (Konyaspor), Bareiro, Tzavellas, Salih, Ceyhun (Alanyaspor)

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