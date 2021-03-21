İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Koray Gençerler, Serkan Çimen, Samet Çiçek
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Diomande (Dk. 74 Oğuz Kağan ), Sekidika (Dk. 85 Adil), Rahmonovic (Dk. 59 Milosevic), Bytyqi (Dk. 74 Kravets), Cikalleshi
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona Juanfran, Fatih, Tzavellas (Dk. 79 Davidson), Moubandje, Caulker, Berkan, Siopis (Dk. 79 Ceyhun), Salih, Umut (Dk. 63 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk. 85 Hasan Hüseyin)
GOLLER: Dk. 13 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Diomande, Rahmonovic, Adil (İttifak Holding Konyaspor) Bareiro, Tzavellas, Salih, Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
13'üncü dakikada Bytyqi'nin köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
29'uncu dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Ahmet'in kafa pasında, Diomande kafayı vurdu, top üsten auta çıktı.
42'nci dakikada Tzavellas'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Moubandje kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
70'nci dakikada ceza sahasının sol çaprazından Salih'in kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. Ardından defans topu uzaklaştırdı.
72'nci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Sekidika'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
87'nci dakikada topla ceza sahasına giren Kravets, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Kravets'in şutunda kaleci Marafona gole izin vermedi.
Maç, İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Konya Adem YILDIZ
2021-03-21 15:38:52
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