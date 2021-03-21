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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlhan Palut: “Çok değerli bir üç puan aldık”

İHA

İlhan Palut: “Çok değerli bir üç puan aldık”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, oyuncularının Alanyaspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’in 31. haftasında iç sahada Alanyaspor’u 10 mağlup ettikleri mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin son periyoduna girilirken artık her maçın bütün takımlar için son derece önemli olduğunu kaydeden Palut, “Alanya için Avrupa hedefi, bizim için ise alt sıralarla aramızın açılması yönünde çok önemli bir maçtı. Maç, çok dengeli başladı. İlk yarı boyunca açıkçası bu şekilde devam etti. İlk yarıda duran toptan öne geçtik. Rakibin hemen maçın başında bir gol girişimi oldu. Onun dışında biz ilk yarı istediğimiz gibi pozisyon üretemedik ama hiç pozisyon da vermedik” dedi.

“Kazandığımız toplarla çok net pozisyonlara girdik”
İkinci yarı ile beraber Alanyaspor'un daha çok topa sahip olabileceğini düşündüklerini aktaran başarılı teknik adam, “Burada kazanabileceğimiz toplar çok önemliydi. Savunmayı çok iyi yaptık. Alanyaspor'a ikinci yarı da pozisyon vermedik. Bunun yanında kazandığımız toplarla çok net pozisyonlara girdik. Maçın skorunu arrtırıp son dakikalara daha az stres ile gireceğimiz ortam oluşabilirdi. Bunu başaramadık. Savunma anlamında hiç hata yapmadık. Duran toplarla rakip kalemizde etkili olmaya çalıştı. Çok değerli bir üç puan aldık. Oyuncularım, çok iyi mücadele etti. Onları kutluyorum. Taktik disipline son derece bağlı kaldılar. Her maçın önemi aynı şekilde devam edecek. Milli maç arasında dinlenip yoğun fikstürdeki ligin bir sonraki maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

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