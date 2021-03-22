Ahırda elektrik akımına kapılıp, öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ahırda süt sağım makinesini kullanırken, elektrik akımına kapılan Suna Şener (49) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Şinasi Mahallesi 93007´nci Sokak'ta meydana geldi. Suna Şener, dün akşam saatlerinde ahırdaki büyükbaşların sütünü sağacağını ardından da komşularını ziyarete gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı. Onur Şener, gece annesi Suna Şener'in eve gelmemesi üzerine komşularına bakmak için evden çıktı. Onur Şener, bu sırada ahırdaki sağım makinesinin çalıştığını duydu. İçeri giren Şener, annesini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Suna Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinde Şener'in, süt sağım makinesini kullanırken, elektrik akımına kapıldığı tespit edildi. Suna Şener'in cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-03-22 10:08:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.