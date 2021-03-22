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Kırmızı kategorideki Konya'da, hafta sonu tedbirlere uymayan 410 kişiye ceza

DHA

Kırmızı kategorideki Konya'da, hafta sonu tedbirlere uymayan 410 kişiye ceza


Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA Emniyet Müdürlüğü, 'çok yüksek riskli' 'kırmızı' iller arasındaki kentte, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu yapılan denetimlerin raporunu açıkladı. Denetimlerde 180 adet uyuşturucu hap, 155 gram esrar, çok sayıda tabanca, 3 milyon 550 bin adet boş makaron, 10 ton 582 kilo toz deterjan ele geçirildi. Olaylarla ilgili 23 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi de yakalandı. Covid-19 tedbirlerine uymayan 410 kişiye ise para cezası uygulandı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele-Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele-Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan ve yasa dışı iş yürüten kişileri belirleyip yakalamak için denetim yaptı. Denetimlerde 180 adet uyuşturucu hap, 155 gram esrar, çok sayıda tabanca, 3 milyon 550 bin adet boş makaron, 10 ton 582 kilo toz deterjan ele geçirildi. Olaylarla ilgili 23 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi de yakalandı.
COVID-19 TEDBİRLERİNE UYMAYAN 410 KİŞİYE PARA CEZASI
Kentte yasaklara rağmen mührü bozulan ruhsatsız eğlence mekanlarının faaliyetlerine devam ettiğini tespit eden polis ekipleri, kent genelinde yaptığı çalışmada 1 ruhsatsız açık iş yeri sorumlusuna 'Mühür Bozma ve Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak´tan adli işlem başlattı, iş yeri tekrar mühürlendi. Covid-19 tedbirlerine uymayan 410 kişiye ise idari para cezası kesildi.
KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA 
Yapılan trafik denetimlerinde ise 953 sürücüye hız sınırı ihlali, 403 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 678 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 7 sürücüye alkollü araç kullanmak, 3 sürücüye fazla yolcu taşımak olmak üzere toplam 2 bin 44 sürücüye işlem yapıldı. 92 araç ise trafikten menedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-03-22 12:35:47

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