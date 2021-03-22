Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

İHA

Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karatay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) açıldı.
İlçeye kazandırılan 26 derslikli Karatay Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak Konya ve Karatay’ın eğitim ile bilim alanlarına katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren Karatay BİLSEM’i ilçeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Toplamda 3 bin 970 metrekarelik inşaat alanı bulunan Karatay BİLSEM’in 26 derslikten oluştuğunu aktaran Hasan Kılca, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yaparak ilçemize kazandırdığımız projemizle özellikle üstün zeka ve yetenek sahibi öğrencileri okullarından koparmadan, eğitimlerini aksatmadan onların eğitim hayatlarına katkı sunmayı hedefliyoruz. 6,5 milyon liraya mal ettiğimiz BİLSEM, çocuklarımızın yetenek ve zekalarına uygun birçok özel programla eğitim vermeye imkan sağlıyor. İçerisinde Matematik, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Bilişim gibi 14 atölye, 8 laboratuvar, 5 derslik, Uzaktan Eğitim Stüdyosu, Gözlem Evi ve Konferans Salonu bulunan Karatay Bilim ve Sanat Merkezimiz; toplamda 26 derslikten oluşuyor. Projemizin ilçemize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

“Bilim ve teknolojiye destek olmak gurur verici”
Bilime ve teknolojiye verdikleri her desteğin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Kılca, BİLSEM’in Karatay’ın yeni cazibe merkezi olacağını, burada yetişen öğrencilerin geleceğin Selçuk Bayraktar’ları ve Aziz Sancar’ları olacağını kaydetti. Bilime ve teknolojiye verdikleri her desteğin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Hasan Kılca, proje ve yatırımları hayata geçirirken “Bilimle Gelişen Bir Başka Karatay” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Kılca, “Çocuklarımızın gelişimi ile eğitim hayatlarına önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız Karatay Bilim ve Sanat Merkezi’mizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, BİLSEM’lerin öğrencilerin zihinsel gelişiminde ve kabiliyetlerin gelişiminde çok büyük bir rol oynadığını dile getirerek, eğitime kazandırdığı modern tesisler ve eğitim çalışmaları için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

“BİLSEM Karatay’a hayırlı olsun”
Karatay Bilim ve Sanat Merkezi’ni Konya’ya kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da belediye başkanları olarak el birliği ve gönül birliğiyle hareket ettiklerini söyledi. Başkan Altay, “Burası artık Karatay’ımızın yeni merkezlerinden biri olacak. Konya belediyeleri olarak eğitimin her aşamasında bina yapmaktan donanım desteğine kadar her türlü konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bütçe bakımından da belediyelerin eğitime aktardığı paydada Konya birinci şehir. Hep birlikte Konya’nın hayallerini bir bir gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bilim ve Sanat Merkezi’mizin hayırlı olmasını temenni ediyorum emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de Karatay Belediyesi’nin eğitim alanında Karatay’a pek çok eser kazandırdığını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Karatay BİLSEM’in açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, BİLSEM’i gezerek dersliklerde yürütülen çalışmalar ve BİLSEM’de eğitim gören çocuklar hakkında bilgi aldı.
Karatay BİLSEM’in açılış törenine 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe Müftü Vekili Cahit Nazlı, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay mülki erkanı, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturdu
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü ...
Kırmızı kategorideki Konya'da lokantacılardan 'esneklik' talebi
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Konya'da lokantacılardan ...
KOMEK Makine Müzesi ile tarihe yolculuk
YEREL HABERLER KOMEK Makine Müzesi ile tarihe yolculuk
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Arıcılara Destek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Arıcılara Destek
Kırmızı kategorideki Konya'da, hafta sonu tedbirlere uymayan 410 kişiye ceza
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Konya'da, hafta sonu tedbirlere ...
Süt sağmaya giden kadın ahırda ölü bulundu
YEREL HABERLER Süt sağmaya giden kadın ahırda ölü bulundu
Doç. Dr. Tonyalı: “Ailesel kanser sendromu olanlarda erken tarama yapılmalıdır”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Tonyalı: “Ailesel kanser sendromu olanlarda ...
Ahırda elektrik akımına kapılıp, öldü
YEREL HABERLER Ahırda elektrik akımına kapılıp, öldü
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
İngiltere'den dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu çift, pedal çevirerek ülke ülke geziyor
YEREL HABERLER İngiltere'den dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu ...
İlhan Palut: “Çok değerli bir üç puan aldık”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Çok değerli bir üç puan aldık”
Ersan Parlatan: “Camiamız adına değerli bir 3 puan oldu”
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: “Camiamız adına değerli bir 3 puan ...
Semih Tokatlı: “İstemediğimiz bir sonuç oldu”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “İstemediğimiz bir sonuç oldu”
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor: 1-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Selçuk İletişim Mezunları Derneği kuruldu
YEREL HABERLER Selçuk İletişim Mezunları Derneği kuruldu
Hırsızlık zanlıları otobüste yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlıları otobüste yakalandı
'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi
Meram Belediyesinden özel çocukları sevindiren sürpriz
YEREL HABERLER Meram Belediyesinden özel çocukları sevindiren ...