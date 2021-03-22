Akşehir’de vatandaşlara fidan dağıtıldı

Orman Haftası münasebetiyle Konya’nın Akşehir ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtımı yapıldı.

2126 Mart arasındaki Orman Haftası münasebetiyle Akşehir Orman İşletme Şefliği tarafından Gazi Pazarı’nda düzenlenen etkinliğe Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Orman İşletme Şefi Ramazan Öncel katıldı. Etkinlikte ücretsiz olarak 500 adet çam ve sedir fidanı dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Kurnaz yaptığı konuşmada ormanın ve ağaçlandırmanın önemine dikkat çekerek etkinliği gerçekleştiren herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Salih Akkaya da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikten memnuniyet duyduğunu belirterek, “İnşallah bu fidanlar güzelce büyür ve yeşil olan Akşehir'imizin daha da yeşillenmesine vesile olur” diye konuştu.

Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan fidanlar yoğun ilgi sebebiyle kısa sürede tükendi.

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