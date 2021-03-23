Konya'da evin bahçesinden motorlu testere çalan 2 şüpheli yakalandı

Konya'nın Yunak ilçesinde sahipleri şehir dışında olan evlerin bahçelerine girerek motorlu testere çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay, Yunak merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet sahipleri şehir dışında olan bir evin bahçesinde 2 şüpheli şahsın bulunduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, eşkal bilgileri üzerine çevrede araştırma yaptı. Yapılan aramalar sonucunda belirtilen eşkale 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar S.A. ve Y.Y. polis merkezindeki ifadelerinde çalınan 2 adet motorlu testereyi sakladıkları yeri gösterdi. Zanlılardan S.Y.'nin üzerinde yapılan aramada da 2 gram Hint keneviri tohumu çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.