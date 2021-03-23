Başkan Çiğdem’den yangında zarar gören besihanede incelemelerde bulundu

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, meydana gelen yangından zarar gören besihaneyi ziyaret ederek işletmecilerine “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.

Başkan Çiğdem, kendisine eşlik eden Kıreli Mahallesi Muhtarı İsmail Parlar ve Büyükşehir Belediyesi Hüyük Belediye Meclis Üyesi Fatih Bilir ile birlikte Kıreli Mahallesinde bulunan besihaneye ziyaret etti. Çiğdem, aile fertlerine, “Rabbim beterinden korusun inşallah en kısa zamanda çalışma azminizle zararlarınızı telafi edersiniz Belediye olarak her zaman olduğu gibi bizde imkanlarımız ölçüsünde yanınızda olacağız” dedi.

Besihane sahipleri de, “Belediyemizin araç ve gereçleri, iş makineleri, sulama araçları ve itfaiyesi ve personelinin özverili çalışması sayesinde çok şükür bu yangını daha da büyümeden ucuz atlattık. Başta size ve tüm belediye ekiplerine, itfaiye personellerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kıreli Mahallesinde bulunan besihanede, dün henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmış, samanlıktaki saman balyaları çıkan yangında zarar görmüş, besihanedeki büyükbaş hayvanlar ise dışarıya çıkarılarak alandan uzaklaştırılmıştı.

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