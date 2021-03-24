Konya’nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi Taşkent ilçesinde kuvvetli lodos ve sağanak yağışın etkisiyle yaşanan su baskınların nedeniyle yol ve köprüler hasar gördü 3 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Konya’nın Taşkent ilçesinde aralıklarla devam eden kuvvetli lodos ve sağanak yağışın karları eritmesiyle sel felaketi yaşandı. Yol ve köprülerin zarar gördüğü ilçede, 3 mahalleye ulaşımın sağlanamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak yağış, lodosun karları eritmesiyle su baskınlarına neden oldu.

Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin tamamında yağışların etkili olduğunu ve kar sularının erimesiyle birlikte su baskınlarının yaşandığını söyledi. Yol ve köprülerin hasar gördüğü Balcılar, Çetmi ve Bolay mahallelerine ulaşımın sağlanamadığını dile getiren Arı, şunları kaydetti: “222324 Mart tarihlerinde yoğun yağış ve fırtına sebebiyle ilçemizde maddi manevi büyük hasarlar oluştu. Mahallelerimize ulaşan yollar ciddi hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. İlçemiz genelinde mağdur olmuş tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden korusun. Can ve mal kaybı olmadan bu günlerden geçmeyi nasip etsin” dedi.

Yollar, köprüler, taşkın koruma kanalları ve tarım arazilerinin de hasar gördüğünü dile getiren Arı, su baskınlarının etkisinin bugün ve yarın daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi.

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