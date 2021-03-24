Dr. Öğretim Üyesi Taşbaş: “Korona virüs çocuk ve gençleri de etkilemektedir"

Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Abidin Taşbaş, korona virüsün (Covid19) çocuk yaş grubu ve gençleri de etkilediğini belirterek, ortaya çıkan panik ve kaygının da çocuklar üzerinde oldukça etkili olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Abidin Taşbaş, korona virüsün çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi. Korona virüsün (Covid19) tüm yaş gruplarındaki kişileri enfekte etmekle birlikte, özellikle yaşlı ve kronik hastalıkları olanları daha fazla etkilediğini kaydeden Zeynel Abidin Taşbaş, “Bununla birlikte korona virüsün çocuk yaş grubu ve gençleri etkilemediğini söylemek mümkün değildir. Ayrıca hastalık dışında salgınla birlikte ortaya çıkan panik ve kaygı, evde kapalı kalma çocukları oldukça etkilemiş durumdadır. Çocuklar yetişkinlere göre hastalığı ya hafif bulgular ya da asemptomatik olarak geçirseler de, bazı vakalar arasında ciddi hastalık tablosuna ilerleyen ve hatta yoğun bakım ihtiyacı gerektiren vakalar da olmuştur. Özellikle altta yatan şeker hastalığı, kalp ve akciğer hastalıkları, kan hastalıkları, böbrek hastalıkları ve bağışıklık sistemi bozukluğu gibi kronik hastalıkları olan çocuklar da ağır seyredebileceği akılda tutulmalıdır” dedi.

Çocuklarda başvuru bulgularının genellikle ateş, halsizlik, kuru öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal olduğunu aktaran Taşbaş, “Bununla birlikte solunum sıkıntısı önemli bir semptom olup oksijen ihtiyacı olan çocuklarda hastaneye yatış ve hatta yoğun bakım ihtiyacı olabilmektedir. Çocuklarda klinik olarak; asemptomatik enfeksiyon, ÜSYE, pnömoni ve solunum yetmezliğine kadar giden değişik bulgularla kendini göstermiştir. Kritik enfeksiyonda; çocuklar hızla çoklu organ yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Bununla birlikte çoğu çocuk spesifik bir tedavi almadan kendiliğinden iyileşir” şeklinde konuştu.

Çok Sistemli İnflamatuar Sendrom veya “MISC” adı verilen çocuklarda ve ergenlerde bir dizi Covid19 ilişkili semptom için yeni bir isim tanımlandığını dile getiren Taşbaş, “Geç başlayan hayatı tehdit eden hastalığın gelişmesi ile önem kazanır. Covid19’u asemptomatik ya da çok hafif şikâyetler ile geçirenler de, genellikle 24 hafta sonrasında çok ciddi bulgular ile sağlık kurumuna başvurarak MISC tanısı alabilirler. MISC semptomları arasında deri döküntüleri, ayak parmaklarında ve parmaklarda kızarma, nefes darlığı, ateş, ishal, kas ağrıları ve yorgunluk sayılabilir. Tutulan organlar içinde kalp, böbrek, akciğer, deri, kan, kan damarlarının yanı sıra gastrointestinal ve sinir sistemleri bulunur. MISC tanısı alan çocuklar çocuk enfeksiyon ve çocuk kardiyolojisi tarafından, hem tanı ve tedavi aşamasında hem de tedavi sonrası dönemde takip edilmesi gerekir. Çocuk yaş grubunda Covid19, genellikle asemptomik ya da hafif seyir gösterse de kronik hastalıkları, bağışıklığı baskılanmış çocuklarda ağır seyir gösterebildiği için önemlidir. Çocukların da genelde içerisinde bulunduğu asemptomatik grup hastalığın yayılımında çok önemli bir rolü olduğu için, toplum içinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi, koruyucu önlemlerin alınması önem kazanmaktadır” diye konuştu.

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