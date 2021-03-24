Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı

DHA

Konya'da heyelan ve taşkın; yol çöktü, araziler su altında kaldı


Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'nın Taşkent ilçesinde Çetmi ve Bolay mahallelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle çöktü. Çökme nedeniyle iki mahalle arasında ulaşım yapılamazken, yine karların erimesi ve yoğun yağmur nedeniyle dere yataklarının taşması sonucu bazı bölgelerdeki araziler suyla doldu. 
Orta Toroslar Taşeli Platosu´nda yer alan Taşkent'te dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle 800 nüfuslu Çetmi Mahallesi ile 700 nüfuslu Bolay Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda karların erimesi ve yoğun yağmur nedeniyle oluşan heyelan sonucu yol çöktü. Çökme sonucu yol ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri ise yolun yeniden yapım çalışmasına başladı. Bölgede dere yataklarının taşması nedeniyle de bazı araziler su altında kaldı. 
Heyelanın dün saat 23.30 sıralarında meydana geldiğini anlatan Çetmi Mahallesi Muhtarı Ahmet Yazıcı, ''Kar sularının erimesi ve dün sabah saatlerde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle dere yatakları taştı. Bazı araziler sular altında kaldı. Çetmi ve Bolay Mahallesi arasındaki yol da heyelan nedeniyle yaklaşık 3 metre çöktü. Şu an ulaşım sağlanamıyor. Yolun çöktüğünü duyduktan sonra büyükşehir ve Taşkent belediyelerine haber verdik. Belediye ekipleri gerekli çalışmalara başladı. Mahallede herhangi bir olumsuzluk ve sağlık problemi yaşanmadı'' diye konuştu.
Yazıcı, Bolay Mahallesi´ne ulaşımın ise Ermenek yolu üzerindeki yayla yolundan gerçekleştiğini kaydetti. Bolay Mahallesi sakinlerinden Mehmet Özden de ''Ben 75 yaşındayım bugüne kadar böyle bir olay yaşamadık. Çok korktuk. Hastamız olsaydı gidemezdik'' dedi.   DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ
2021-03-24 15:16:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir Belediyesi esnafa desteğe devam ediyor
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi esnafa desteğe devam ediyor
Bahçe duvarı altında can veren Ümmü Nigar'ın 2,5 yıl önce de kardeşi ölmüş
YEREL HABERLER Bahçe duvarı altında can veren Ümmü Nigar'ın 2,5 yıl ...
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Duvarın altında kalarak can veren Ümmü Nigar son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Duvarın altında kalarak can veren Ümmü Nigar son ...
Konya Ovası'nda ayçiçeği üretimi, 260 bin tona çıktı
YEREL HABERLER Konya Ovası'nda ayçiçeği üretimi, 260 bin tona çıktı
Dr. Öğretim Üyesi Taşbaş: “Korona virüs çocuk ve gençleri de etkilemektedir"
YEREL HABERLER Dr. Öğretim Üyesi Taşbaş: “Korona virüs çocuk ve ...
Konya’nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşım kesildi Taşkent ilçesinde kuvvetli lodos ve sağanak yağışın etkisiyle yaşanan su baskınların nedeniyle yol ve köprüler hasar gördü 3 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Konya’nın Taşkent ilçesinde sel nedeniyle 3 mahalleye ...
Türkiye’nin ilk ve tek ham yağ tesisi Konya’da üretimini sürdürüyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk ve tek ham yağ tesisi Konya’da ...
Talihsiz küçük kız yıkılan bahçe duvarının altında can verdi
YEREL HABERLER Talihsiz küçük kız yıkılan bahçe duvarının altında ...
Konya'da şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı
YEREL HABERLER Konya'da şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı
Konya’da çöken duvarın altında kalan 5 yaşındaki çocuk öldü Kızının cenazesinin başında gözyaşı döken baba yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Konya’da çöken duvarın altında kalan 5 yaşındaki ...
Konya'da fırtına; kerpiç ev yıkıldı, binanın çatısı uçtu
YEREL HABERLER Konya'da fırtına; kerpiç ev yıkıldı, binanın çatısı ...
Avrupa'ya göç eden kara leylek Konya'da konakladı
YEREL HABERLER Avrupa'ya göç eden kara leylek Konya'da konakladı
Başkan Çiğdem’den yangında zarar gören besihanede incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem’den yangında zarar gören besihanede ...
Konya-Kazakistan online ikili iş görüşmeleri başlıyor
YEREL HABERLER Konya-Kazakistan online ikili iş görüşmeleri başlıyor
Konya'da evin bahçesinden motorlu testere çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da evin bahçesinden motorlu testere çalan 2 ...
Selçuklu Belediyesine erişilebilirlik ödülü
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesine erişilebilirlik ödülü
Konya itfaiyesi Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk teşkilat oldu
YEREL HABERLER Konya itfaiyesi Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ...
Pandemi diş bakımı ve tedavisini aksattı NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir: “Gerekli önlemlerin alındığı ve hijyen ortamının sağlandığı yerlerde tedavilere devam edilmeli” “Sağlık ağızdan başlar”
YEREL HABERLER Pandemi diş bakımı ve tedavisini aksattı NEÜ Diş ...
Konya Büyükşehir'den bal üreticilerine 2 milyon liralık ekipman desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir'den bal üreticilerine 2 milyon ...
Kayıp inekleri jandarma sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Kayıp inekleri jandarma sahibine teslim etti
Ereğli Belediyesi çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi çalışmalarına devam ediyor
Hüyük'te besihanede yangın
YEREL HABERLER Hüyük'te besihanede yangın
Akşehir’de vatandaşlara fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Akşehir’de vatandaşlara fidan dağıtıldı