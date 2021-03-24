Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYAAntalya karayolunda, yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. 1825 rakımlı Alacabel mevkisindeki KonyaAntalya karayolunda ise kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. İlçe merkezi çıkışında önlem alan polis, TIR ve kamyon ile zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise yolun açık tutulması için tuzlama ve temizleme çalışması yaptı.DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2021-03-24 20:03:59



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