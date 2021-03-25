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12. Ulusal Tasarım Yarışması ödül törenine KTO Karataylı öğrenciler damga vurdu

İHA

12. Ulusal Tasarım Yarışması ödül törenine KTO Karataylı öğrenciler damga vurdu

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öğrencileri, 12. Ulusal Tasarım Yarışması'nda Akıllı Mobilyalar kategorisinde İhracatçı Birliği Büyük Ödülünü “Engelsiz Mutfak” projesiyle, “Ev Mobilyaları” kategorisinde ise “Duo” isimli tasarımıyla Lazzoni Altın Ödülü'nün sahibi oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliği ile Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (OMKO) organizatörlüğünde mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen “12. Ulusal Tasarım Yarışması” ödül törenine KTO Karataylı öğrenciler damga vurdu. Mobilya endüstrisi için ürün tasarlamanın kriterlerini öne çıkararak, ihtiyaçlara cevap veren ve ticari başarılara imza atan eserlerin Türk mobilya sanayisine kazandırılması amacıyla, Design For Export 12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması düzenlendi. Yarışma kapsamında, 608 başvuru arasından 29 proje ödül almaya hak kazandı. “Akıllı Mobilyalar” kategorisinde İhracatçı Birliği Büyük Ödülünü “Engelsiz Mutfak” projeleriyle KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinden Esra Adak ve Abdurrahim Erdiril kazandı. “Ev Mobilyaları” kategorisinde ise “Duo” isimli tasarımıyla yine KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Ayten Rümeysa Ünsaçar, Lazzoni Altın Ödülü’nün sahibi oldu. 2020 yılı haziran ayında Esra Adak ve Abdurrahim Erdiril, Siemens tarafından düzenlenen “Hayalindeki Mutfağı Tasarla" yarışmasında da Türkiye birincisi olmuşlardı.

Selçuk Öztürk'ten tebrik
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk yaptığı açıklamada, “Teknolojinin hızlı gelişimi ve küreselleşme, her alanda olduğu gibi eğitimde de günceli takip etmeyi, dinamik kalmayı, özgün olmayı ve insan odaklı hizmetler sunmayı beraberinde getiriyor. Üniversitemiz bu sorumluluğun son derece farkında olarak, bütün insanlığa fayda sağlayan, ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenecek bireyler yetiştirmeyi kendine görev ediniyor. Böylesine önemli bir tasarım yarışmasında projeleriyle ödül kazanan öğrencilerimizi ve kendilerini yetiştiren akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

"ARGE, proje ve inovasyon’ ekosistemine sahip bir üniversite olmak başarıyı beraberinde getiriyor"
Ödül alan öğrencileri tebrik eden KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Öğrencilerimiz Esra Adak, Abdurrahim Erdiril ve Ayten Rümeysa Ünsaçar’ı başarılarından dolayı tebrik ediyor, akademisyenlerimizi kutluyorum. KTO Karatay Üniversitesi, ‘ARGE, Proje ve İnovasyon’ ekosistemine sahip bir üniversitedir. Öğrenci, akademisyen ve sektör iş birliğinin daha nice başarılar getireceğine inanıyorum. Bu noktada üniversitemizin teşvik ve desteğinin de her zaman devam edeceğini belirtmek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Engelleri azaltmaya çalışacağız”
Akıllı Mobilyalar kategorisinde İhracatçı Birliği Büyük Ödülü’nü kazanan isimlerden İç Mimarlık Bölümü Öğrencisi Esra Adak, “Yarışmaya Prof. Dr. Mehmet Lütfi Hidayetoğlu hocamızın yönlendirmesiyle katıldık. Projeye başlamadan önce, görme engelli arkadaşlarımızın fikirlerini aldık. Yiyeceklerin ölçülerini ayarlama, ocaktaki tencerenin sapını elleri yanmadan tutma gibi sorunlarda daha fazla zorluk yaşamamaları için çözümler üretmeye çalıştık. Böylesine güzel amaçlı projelerle ödül almak bizleri onurlandırdı. Yarışmayı kazandığımız için çok mutluyuz.” dedi. Ödülün bir diğer ortağı Abdurrahim Erdiril ise “Yarışmayı kazandığımız için mutluyuz. Projemizde görme engellilerin yaşadığı sorunlara çözüm aradık. Mesela eşit oranda yiyecekleri kesebilmeleri için özel kesme tahtası düşündük. Bunun gibi tasarım ve projelerle, onların hayatlarındaki engelleri azaltmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

“Hedeflerime ulaştığım için mutluyum”
Ev Mobilyaları kategorisinde Lazzoni Altın Ödülünün sahibi olan Ayten Rümeysa Ünsaçar ise, “Öncelikle bu yarışmaya girmemiz için bizleri teşvik eden Prof. Dr. Mehmet Lütfi Hidayetoğlu hocama teşekkür ediyorum. Ayrıca beni her zaman destekleyen aileme özellikle de ağabeyime çok şey borçluyum. Yarışmaya katılırken böyle bir sonuç alacağımı hayal etmemiştim. Üniversiteye başladığım ilk yıldan bu yana tasarım alanında ödül almış projelere, ulaşılmaz gözüyle bakıyordum ve asla yapabileceğimi düşünmüyordum. Ödül kazanmış proje sahipleri gibi olabileceğime inanmıyordum. Ancak hazırladığım projeyle, kazandığım ödül sonucunda, aslında bunun ulaşılabilir bir hedef olduğunu anladım. En iyisini yapabilmem için sadece kendim olmam yeterliydi. Böyle bir sonuç aldığım için mutlu ve gururluyum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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