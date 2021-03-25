Konya Şeker'den üreticilere 1.4 milyar lira pancar bedeli - Yeniden



KONYA, (DHA)KONYA Şeker, sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapan üreticilere yarın 741 milyon 455 bin lira pancar bedeli ödemesi yapacak. Bu ödemeyle 15 bin 47 üreticiye, 20202021 kampanya dönemi kapsamında, pancar üreticisine 1 milyar 433 milyon 660 bin 750 lira pancar bedeli ödemesi yapılmış olacak.

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği'nin (Pankobirlik) iştiraki olan Konya Şeker, 20202021 kampanya döneminde, üreticiden 3 milyon 760 bin 162 ton şeker pancarı alımı gerçekleştirdi. Üreticilere 699 milyon 266 bin lira ayni ve nakdi avans ödemesi de yapıldı. 8 bölge ve 222 köydeki 14 bin 886 sözleşmeli üreticiye 502 bin 614 dekarlık alanda şeker pancarı ürettirilip, 36 kantar ve 66 boşaltma makinesiyle 7 gün 24 saat pancar alımı gerçekleştirildi. 145 günlük kampanya süresince bünyesindeki Çumra Şeker Fabrikası ile 28 bin ton pancar işlendi. 486 bin 600 tonluk şeker üretiminin yanı sıra melas, küspe, yem, biyoetanol, kuru buz gibi yan ürünler ile sıvı şeker, arı yemi gibi ürünlerin üretimi de bu süreçte yapıldı.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, üreticilere yarın 741 milyon 455 bin lira ödeme yapılacağını hatırlatarak, ''Yarın yapılacak 741 milyon 455 bin lira ile birlikte toplamda pancar üreticisine 1 milyar 433 milyon 660 bin 750 TL´lik pancar bedeli ödemesini tamamladı. Pancar emekle yetişir, o emeğin kıymetini üretici ile etle tırnak gibi olanlar bilir. Konya Şeker, o gayretin hakkını günü gününe verir'' dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Konya

2021-03-25 17:35:49



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