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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli

DHA

Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli


Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.
Konya'da 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.  İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Karapınar, Taşkent, Hadim ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.DHA-Genel Türkiye-Konya Muhammed SIDAL
2021-03-26 09:36:48

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