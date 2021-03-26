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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Apa-Hotamış 1,2,3 Sulamalarında çalışmalar hızla devam ediyor

İHA

Apa-Hotamış 1,2,3 Sulamalarında çalışmalar hızla devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün "Sulamada Modernizasyon" parolasıyla yürüttüğü yatırımlarından biri olan ApaHotamış 1,2,3 Sulamaları'nda çalışmalar hızla devam ediyor.
DSİ Genel Müdürlüğü, inşa ettiği su yapılarıyla ülke tarımına güç katmaya, modern sulama tesislerini yaygınlaştırarak su ve enerji tasarrufu sağlamaya, üretim maliyetlerini azaltarak ülke çiftçisinin daha yüksek gelire ulaşmasına ve bunların sonucunda gıda güvenliği ve arzının teminatı olmaya devam ediyor.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama sistemleri ile ürün verimliliğinin yükseldiğini su aşındırmasına bağlı toprak kaybının da azaldığını anımsattı. Yağmurlama ve damla sulama sistemleriyle su tasarrufu sağlandığını vurgulayan Yıldız, bu nedenle DSİ Genel Müdürlüğünün “Sulamada Modernizasyon” parolasıyla yatırımlarına devam ettiğini kaydetti. Yıldız, "Ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen ve birçok sanayi bitkisi üretiminde ön sıralarda yer alan Konya da bu yatırımlardan nasibini alıyor. Konya Ovası’nın bereketli topraklarını modern sulama sistemleri ile donatmak için üretilen projelerden biri de ApaHotamış 1,2,3 Sulamaları. 740 km uzunluğunda sulama hattı inşa edilecek proje kapsamında 13 yerleşim yerinde 331 bin 930 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak. Projenin tamamlanan kısımları hemen hizmete alınacak. Proje kapsamında AHİ kanalından 8 adet ayrı priz yapısı ile su alan Apa Hotamış 1,2,3 sulamalarında 2020 yılı içerisinde Y3 hattında çalışmalar başlamıştır. 2020 yılı içerisinde 10 bin 500 metre CTP boru döşenmiş, 50 adet sanat yapısı (hidrant, hat kapama, vantuz, dirsek, yol geçişi) ve filtre yapısı imalatları tamamlanmıştır. 2021 yılı içerisinde Y3 ve Y4 hatlarında toplam 31 bin 648 metre CTP ile 41 bin metre PE100 borusu döşenmesi planlanmaktadır. 2020 yılı Haziran ayı içerisinde ilk kepçe vurularak iş başı yapılan ApaHotamış 1,2,3 Sulamalarının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor" dedi.
Türkiye'nin yarı kurak iklim bölgesinde bulunduğunu, zannedildiği gibi su zengini bir ülke olmadığını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Suyu depolamak, içmesuyu olarak insanımıza, sulama suyu olarak toprağa ulaştırmak, suyun her damlasına sahip çıkmak DSİ’nin en büyük hedefidir. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a ve “Sulamada Modernizasyon” konusunda bize aynı desteği veren Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum” diye konuştu.

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