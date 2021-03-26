Konya'da 15 bin 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da uyuşturucu ticari yapanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda, 15 bin 294 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısları takibe aldı. Yapılan araştırmaların ardından merkez Karatay ilçesinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 6 bin 831 adet captagon hap maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, merkez Selçuklu ilçesinde da yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 463 adet sentetik ecza hap maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet makas ve 1 adet fişek ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu maddi ticareti yapmak, nakletmek suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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