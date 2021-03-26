Konya’da mührü bozup eğlenenler polise yakalandı

Konya’da mührü bozulan eğlence mekanında polise yakalanan 30 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Sırrı Acar Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanında denetim yaptı. Mührü bozulan ruhsatsız iş yerindeki kontrollerde, canlı müzik yayını ve alkollü içki servisi yapıldığı ve belgesi olmadığı belirlendi. İş yerinde tütün tüketimine izin verilmesinden ve çalışan 9 kişiye kimlik bildiriminde bulunulmadığından tutanak tutuldu. Eğlence mekanındaki 21 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu bir kişi ise mühür bozma suçundan hakkında işlem yapılması için polis merkezine götürüldü. Ruhsatsız iş yeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

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