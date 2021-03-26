Konya'da çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 4 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası 107 kişi yakalanarak adli mercilere ve cezaevlerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2026 Mart tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık, silahla tehdit, yağma, kasten yaralama, vergi usül kanununa muhalefet, dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında 4 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 ile çeşitli suç ve nedenlerden ötürü aranması olan 77 kişi yakalandı. Şahıslar arasında bulunan ve hakkında 3 adet dolandırıcılık, 3 adet bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 1 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı gibi toplam 7 suçtan aranan Hüseyin K. de, Mersin'in Mut ilçesinde yakalandığı öğrenildi. Kesinleşmiş hapis cezası olan 30 kişi, cezaevine teslim edilirken, 77 kişinin ifadelerine başvurulduktan sonra adli mercilere teslim edildiği öğrenildi.

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