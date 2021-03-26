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Bilgehanelerden “Duygusal Olarak Çocuğu Hayata Hazırlamak” konferansı

İHA

Bilgehanelerden “Duygusal Olarak Çocuğu Hayata Hazırlamak” konferansı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler tarafından yürütülen “Eğitimli Aileler Bilge Nesiller” projesi kapsamında “Duygusal Olarak Çocuğu Hayata Hazırlamak” konulu çevrimiçi konferansta öğrenciler ve aileleri buluştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerde aileler için çevrimiçi konferanslar sürüyor. “Eğitimli Aileler Bilge Nesiller” projesi kapsamında Psikolog Havva Korkmaz tarafından düzenlenen “Duygusal Olarak Çocuğu Hayata Hazırlamak” konulu çevrimiçi konferans aileler tarafından ilgiyle takip edildi. Strese dayanaklı ve mücadeleci çocuklar yetiştirmek için ailelere tavsiyelerde bulunan Korkmaz, “Stres toleransı ne kadar yüksek olursa çocuk o kadar dayanıklıdır. Stresle karşı karşıya gelmesi çocuğu geliştirir. Çocuklarınızı sürekli korumayın. Çocuk yağmurda da okula gitsin, karnı acıktığında elinden geldiği kadar karnını doyurmaya çalışsın. Yani kendisi için mücadele etsin. Sınava girecek çocuklarınızın sınav stresini yaşamasına izin verin. Bu sayede çocuk gelişir ve olgunluk sürecinde kendi duygusal dünyasını geliştirir. Çocuğun duygusal olarak gelişimi kendisini sevmesi ile ilgilidir. Çocuğun kendisini sevmesi anne babadan göreceği sevgi ve değere bağlıdır. Bu şekilde çocuk kendini kıymetli ve değer görmeye layık hisseder” dedi.
Bilgehanelerde daha önce yüz yüze Klinik Psikolog ve Psikoterapist Beyhan Budak “EbeveynÇocuk İlişkisi”, Rukiye Karaköse ile “Ailede Pozitif Disiplin” konferansları gerçekleştirilirken; Prof. Dr. Kemal Sayar da çevrimiçi olarak “Pandemi Sürecinde Ebeveyn Olmak” konulu konferansla öğrenci ve aileleriyle buluşmuştu. Programları kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen aileler, Bilgehanelerin sosyal medya hesaplarından ve Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube kanalından tekrarları izleyebilir.

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