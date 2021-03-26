Göç yolundaki leyleklerden Konya’ya zorunlu iniş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle göç etmekte olan leylekler zorunlu mola verdi.

Bahar aylarının gelmesiyle göç etmeye başlayan leylekler, yolculukları sırasında Konya’da kar yağışına yakalandı. Yağıştan dolayı yolculuklarına devam edemeyen leylekler, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde boş bir araziye indi. Arazide yağışın dinmesini bekleyen leylekleri gören vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.