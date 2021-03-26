Konya’da anne ve kızı sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti

Konya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti.

Olay, dün 22.00 sıralarında Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 96 yaşındaki Şerife Tuncel ve 67 yaşındaki kızı Zeynep Kalaycı’ya ulaşamayan yakınları evlerine gitti. Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Tuncel ve Kalaycı’nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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