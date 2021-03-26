Başkan Kılca: “Yeşili korumak hedefimiz değil asli görevimizdir”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında bir araya geldiği vatandaşlara Orman Haftası dolayısıyla fidan dağıttı.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilatı mensupları Karatay Belediyesi Belediye Meclis Üyelerinin ve Karatay Belediye Başkan Yardımcılarının da katıldığı programda vatandaşların Cuma günü ve Dünya Ormancılık Haftası tebrik edildi.



“Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın”

Vatandaşların taleplerini de dinleyerek bölgenin ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulunan Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları’nın Karatay’ın çok güzel bir geleneği haline geldiğine vurgu yaparak, bu geleneği sürdürmenin öneminden söz etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Cuma gününün rahmetine ve bereketine ortak olduğumuz, hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduğumuz Cuma Buluşmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bu tür buluşmaların ilçemiz ve insanımız arasındaki kaynaşmasına çok şey kattığına inanıyorum. Bizim için önemli olan ve bizleri mutlu eden, her daim vatandaşlarımızın arasında olmak ve onlara hizmetkar olmaktır. Allah bu birlik ve beraberliğimiz bozmasın. Bu vesileyle de Konyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Cuma gününü tebrik ediyorum” dedi.



“Yeşili korumak hedefimiz değil asli görevimizdir”

Kılca, Orman Haftası dolayısıyla Karatay’ın mahallelerinde Cuma namazı sonrası vatandaşlara fidan dağıtımı da gerçekleştirdiklerini aktararak; Sağlıklı yaşamın koruyucusu ağaçları korumak ve yeşil dokuyu genişletmenin öncelikli görevleri olduğunu belirtti. Fidan dikiminin özendirilmesine önem verdiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, “Yeşili korumak bizim hedefimiz değil, asli görevimizdir. Amacımız hemşehrilerimize fidan sevgisini aşılamaktır. Karatay’ımızın yeşil kalması için sürekli çalışmalar yapmamız gerekiyor, yeşilin artırılması için de belediye olarak hemşehrilerimize destek vermemiz gerekiyor. Bu amaçla bugün tüm mahallelerimizde, camilerimizde hemşehrilerimize 20 bin fidan dağıtımı yaptık. Orman Bölge Müdürlüğümüze de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Karatayımızı Konyamızı yeşillendirerek kişi başına düşen yeşil oran miktarını arttırmaya devam ediyoruz. Göreve gelir gelmez Hobi Bahçelerimizdeki parselleri binin üzerine çıkardık. Büyük alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yürüttük. Yine oluşturduğumuz Lavanta Bahçesi ile hem ekonomiye katkı sağladık hem de bölgede güzel bir alan oluşturduk. Bu yıl da yeşillendirme, ağaçlandırma ve park çalışmaları projelerimiz var. Mahallelerimizde 40’ın üstünde yeşil kuşak parklar yapıyoruz. Dağıttığımız fidanlar ile birlikte vatandaşlarımızın evlerinde, bahçelerinde, tarlasında ve istedikleri yerlere bu fidanları dikerek, şehrimizin ve ilçemizin daha yeşil bir görüntüye ulaşmasına katkıda bulunacakları için mutluyuz. Gelecek nesillere gölgesinde yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz ağaçlar bırakmalıyız. Bu vesileyle de Orman Haftamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



Sorgun’dan Kılca’ya teşekkür

Anlamlı proje için Karatay Belediyesi’ne teşekkür eden AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise şunları söyledi: “Bugün Karatay Belediyemizin birbirinden güzel çalışmalarının bir örneğini daha görüyoruz. Son yıllarda dünyada orman varlığı en çok artan iki ülkeden bir tanesi olduk. Milyarlarca fidanımız toprakla buluştu. İnşallah 2023 yılında dünya nüfusu kadar yani yaklaşık 8 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bu güzel uygulamasından dolayı Karatay Belediye Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını ve eşlik eden ilçe başkanımızı tebrik ediyorum.”

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