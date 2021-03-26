'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafe sahiplerinin 'açılalım' talebi



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KORONAVİRÜS vaka oranı haritasına göre, 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Konya'da, paket servis veya 'gel al' hizmeti veren restoran ve kafe sahipleri, açılma konusunda tedbirlerin esnetilmesini talep etti.

Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan vaka oranı haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da, restoran ve kafelerde paket servis ya da 'gel al' hizmetine devam ediliyor. Kentte bazı restoran, lokanta ve kafe sahipleri, Meram ilçesindeki parkta bir araya gelip, tedbirler kapsamında iş yerlerini açmak istediklerini söyledi. Grup adına konuşan Mehmet Emin Altınses, "İşimizi yapmak istiyoruz. İşletmelerimizin tüm sağlık tedbirleri ve kısıtlamalar dikkate alınarak yeniden açılmasını istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-03-26 16:53:45



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