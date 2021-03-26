Konya’da 2 bin 304 sürücüye ceza

Konya’da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplamda 2 bin 304 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 21 araç ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 693 sürücüye hız sınırı ihlali, 852 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve 746 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 8 ve fazla yolcu taşıyan 5 kişi olmak üzere toplamda 2 bin 304 sürücüye işlem yapıldı. 21 araç ise trafikten men edildi.

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