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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da toprak damlı evlerde kar kürüme mesaisi

İHA

Konya'da toprak damlı evlerde kar kürüme mesaisi

Konya’nın Orta Toros Dağları üzerine kurulu ilçesi Taşkent’te yöresel mimariyle inşa edilen evlerde kar kürüme mesaisi başladı.
İki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından taş mimarili evlerin damlarına çıkan aileler, saatler süren kar temizliği yaptı. Toprak damın çökmesini önlemek amacıyla sürekli kar temizliği yapan aileler, evlerine su sızmaması için de yörede “yuvak” olarak bilinen ve toprağı sıkıştırmaya yarayan taş silindirleri kullanıyor. İlçe sakinlerinden Salih Ağıröz (28) yaptığı açıklamada, kış mevsiminin ilçede Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yoğun olarak yaşandığını söyledi. Kar yağışının nimet ve bereket olduğunu ifade eden Ağıröz, “Atalarımız eskiden ‘Mart’ta olur yaylanın karı’ derlerdi. Gerçekten de doğruymuş. Biz iki üç tane çiçek açtı diye bahar geldi zannetmiştik ama Mart’ın 27’sindeyiz 20 santim kar var. Evlerimiz toprak damlı olduğu için günlerimizi böyle geçiriyoruz. Biz bahar gedi sanmıştık ama Mart’ta geldi kışın hası” diye konuştu.

“Bulduğumuza şükredip yaşamaya devam ediyoruz”
Kar yağışının bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini belirten Ağıröz, "Her kar yağışında fazla zaman geçirmeden, 23 saat içerisinde damlarımızı tahta küreklerle temizliyoruz, damdan aşağı atıyoruz. Biraz zahmetli ama aynı zamanda da zevkli bir iş. Keşke biraz maddi gücümüz olsa ve daha düzgün, çatılı evlerde kalsak iyi olur ama böyle gördük, böyle yaşadık, gücümüz buna yetti. Kürüyoruz, bulduğumuza şükredip, yaşantımıza devam ediyoruz hamdolsun” dedi.

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