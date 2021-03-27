Hurda parçalarla garajında mini traktör yaptı



Hasan DÖNMEZ/SARAYÖNÜ (Konya), (DHA)KONYA´nın Sarayönü ilçesinde yaşayan çiftçi Mustafa Zügül Karabaş (39), topladığı hurda malzemelerden evinin garajında mini traktör yaptı. 10 vitesli mini traktör, arkasına bağlanan büyük römorkları çekebiliyor. Mini traktörü boş zamanlarını değerlendirerek 1 yılda tamamlayan Karabaş, "Burada kendi hobi atölyem var boş zamanlarımda burada yaptım. Büyük traktörün giremediği yerlere girebiliyor. Saatte 48-50 kilometre hıza ulaşabiliyor" dedi.

Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi´nde çiftçi Mustafa Zügül Karabaş, topladığı hurda malzemelerle evinin garajındaki hobi atölyesinde 10 vitesli mini traktör yaptı. Yaklaşık 1 yılda fırsat buldukça atölyesinde topladığı parçaları bir araya getiren Karabaş, saatte 50 kilometreye ulaşabilen mini traktörüyle büyük römorkları ve su tankerini çekiyor. Süspansiyon ve amortisör özellikleriyle konforlu bir sürüş sunduğunu söyleyen Karabaş, "Mini traktörün kendine özgü özellikleri var. Ön tarafları süspansiyonlu, arka taraflar da amortisörlü. Bu özellikleriyle arazide çok daha konforlu sürüş imkanı sağlıyor. 300 kiraz ağacımız var, oranın çapalama işi elle yapılıyordu. Oradan bir ihtiyaç doğdu. Çiftçilik işlerimizde de büyük traktörün giremediği yerlere girebiliyor. Saatte 48-50 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yarı ATV yarı traktör de diyebiliriz bu araca. Burada kendi hobi atölyem var boş zamanlarımda burada yaptım. Yaklaşık 1 yıldır uğraşıyordum bu hale geldi. Gören çiftçi arkadaşlarımızın da hoşuna gidiyor bize de aynısından yap diyorlar. Ama el emeği olduğu için zaman alıyor. Çünkü deneme yanılma yöntemiyle sonuçlar elde ediyorsunuz" dedi.

`İMKANIM OLURSA HAVA ARACI YAPACAĞIM´

Paramotor gibi bir hava aracı da yapmayı planladığını söyleyen Mustafa Zügül Karabaş şöyle konuştu:

"Hurdaya çıkan otomobillerin şanzımanı, diferansiyeli, direksiyon kutusu gibi parçaları toplayıp, monte ettim. 8 ileri, 2 geri olmak üzere toplamda 10 vitesli bir araç. Daha da özelliklerini geliştirmeyi düşünüyorum. Seyahat ve gezi amaçlı da kullanabiliyoruz. Çünkü sürüşü keyif veriyor. İmkanım olursa, bir hava aracı da icat etmeyi düşünüyoruz. Paramotor gibi bir araç. Nasip olursa zaman da bulabilirsek hava aracı yapmayı düşünüyorum. Bize uygun bir proje olursa da Teknofest´e de katılmayı düşünüyorum. Ruslar ve Almanlar, bir atölyeden helikopter çıkartabiliyorsa biz de bu yeteneğe, bilgi ve beceriye sahibiz. Biz onların da önüne geçmemiz gerekiyor"DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2021-03-27 14:58:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.