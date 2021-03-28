Son yağışlar Konya Ovası'nda çiftçinin yüzünü güldürdü 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son yağışlar Konya Ovası'nda çiftçinin yüzünü güldürdü 

DHA

Son yağışlar Konya Ovası'nda çiftçinin yüzünü güldürdü 


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Konya Ovası'nda son yağmur ve kar yağışları çiftçiyi sevindirdi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Bu yağışlarla birlikte nisan ve mayıs ayı da yağış alırsa, kuraklığı atlatmış oluruz. Yağış almazsak, aynı sıkıntı devam edecek'' dedi.
2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Konya Ovası´nda son yağmur ve kar yağışı çiftçiye can suyu oldu.
'ÇİFTÇİ RAHAT BİR NEFES ALDI'
Son yağışların Konya Ovası çiftçisini rahatlattığını belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Konya bölgesi lokal olarak iyi bir yağış aldı. Bizim için çok büyük bir kuraklık devam ediyordu ama mart ayının sonuna doğru başlayan yağmur, sonradan da gelen kar yağışı çiftçiyi 10-15 gün rahatlattı. Çiftçiler çok dardaydı ve son yağışlarla arazideki bitkilerin durumu iyileşti. Geçmişte ekim, kasım aylarında yağmayan yağmur nedeniyle ürünlerin filizlenmesindeki sıkıntı halen devam ediyor. Sahada yüzde 15 ve yüzde 30 arasında bitkinin çıkış kaybı var ve zaman içinde telafi edilemez'' diye konuştu.  
'NİSAN VE MAYIS YAĞIŞSIZ GEÇERSE SIKINTI BÜYÜK'
Nisan ve mayıs aylarında ovanın yağış almaması halinde büyük rekolte kayıpları yaşanacağını vurgulayan Kavuneker, şunları söyledi:
''Bu yağışlarla birlikte nisan ve mayıs ayı da yağış alırsa kuraklığı atlatmış oluruz. Ama bu aylarda yağış almazsa aynı sıkıntı devam edecek. Çumra ve Karatay bölgesini besleyen barajlarımızda su yok. Su olmadığı için geçmiş dönemde çiftçilerimize bir duyuru yaptık. 'Su yok, nisan ayında yeşil mahsul ekmeyin' diye uyarılarda bulunduk. Rabbim imdadımıza yetişti. Biz ondan hiçbir zaman ümidimizi kesmedik. '
'SAHADA VERİM KAYBI ÇOK'
Artan gübre fiyatlarına dikkat çeken Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Her ne kadar yağış alsak da,  mutlaka verim kaybı olacaktır. Çiftçiler istedikleri kadar gübre atamadılar. Çünkü gübre fiyatları bir anda yükseldi. 2 bin 400 lira olan gübre, 3 bin 400 liraya çıktı. Bu yüzden çiftçi gübre kısıtlamasına da gittiği için sahada mutlaka bir kayıp bekliyoruz. Tarlaya attığımız 50 kilo tohumun 25-30 kilosu çıktı 20 kilosu çıkmadı. Bu yüzden çok büyük bir verim kaybı oluştu. Neden biz sürekli olarak dış havzalardan su getirin diyoruz. Çünkü pandemiden dolayı dünyada en stratejik ürün gıdadır. Eğer kendi gıdamızı yeterli hale getiremezsek, para olsa da gıda bulamayız. Tüm dünyada artık herkes stok yapmaya başladı. İthalatihracat neredeyse durma derecesine geldi. O yüzden bizim savunma sanayinden sonra yapmamız gereken en önemli yatırım tarım olmalıdır. Tarımı yeniden yapılandırıp, mutlaka ön plana çıkarmamız gerekiyor.''dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-03-28 09:03:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kululu UID Başkanı Özer Eken'e yeni görev
YEREL HABERLER Kululu UID Başkanı Özer Eken'e yeni görev
Akşehirspor, dualarla sezon açılışı yaptı
YEREL HABERLER Akşehirspor, dualarla sezon açılışı yaptı
Hurda parçalarla garajında mini traktör yaptı
YEREL HABERLER Hurda parçalarla garajında mini traktör yaptı
Beyşehir Gölü Havzası’nda Mart ayı yağış bereketi
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü Havzası’nda Mart ayı yağış bereketi
Kadınhanı İtfaiye Merkezi açıldı, Ladik Düğün Salonu inşaatı başladı
YEREL HABERLER Kadınhanı İtfaiye Merkezi açıldı, Ladik Düğün Salonu ...
Konya’da valizli kablo hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da valizli kablo hırsızı tutuklandı
Konya'da toprak damlı evlerde kar kürüme mesaisi
YEREL HABERLER Konya'da toprak damlı evlerde kar kürüme mesaisi
Konya’da 2 bin 304 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Konya’da 2 bin 304 sürücüye ceza
'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafe sahiplerinin 'açılalım' talebi
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafe ...
Doğanhisar Şehir Konağı Ve Ilgın Bilgehanesi açıldı
YEREL HABERLER Doğanhisar Şehir Konağı Ve Ilgın Bilgehanesi açıldı
Akşehir Belediyesi sivrisineklere karşı kanal sisleme çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi sivrisineklere karşı kanal sisleme ...
Başkan Kılca: “Yeşili korumak hedefimiz değil asli görevimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Yeşili korumak hedefimiz değil asli ...
Konya'da sobadan zehirlenen anne ile kızı öldü
YEREL HABERLER Konya'da sobadan zehirlenen anne ile kızı öldü
Konya’da anne ve kızı sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya’da anne ve kızı sobadan sızan gazdan zehirlenip ...
Göç yolundaki leyleklerden Konya’ya zorunlu iniş
YEREL HABERLER Göç yolundaki leyleklerden Konya’ya zorunlu iniş
Konya'da tedbirleri ihlal eden 475 kişiye 1 milyon 427 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya'da tedbirleri ihlal eden 475 kişiye 1 milyon ...
Konya'da 15 bin 294 uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da 15 bin 294 uyuşturucu hap ele geçirildi; ...
Konya-Kazakistan Online B28 programı tatammlandı
YEREL HABERLER Konya-Kazakistan Online B28 programı tatammlandı
Göç yolundaki leyleklerin kar molası
YEREL HABERLER Göç yolundaki leyleklerin kar molası
Konya’da apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Konya’da apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu
Bilgehanelerden “Duygusal Olarak Çocuğu Hayata Hazırlamak” konferansı
YEREL HABERLER Bilgehanelerden “Duygusal Olarak Çocuğu Hayata ...
Konya'da çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı
Konya’da mührü bozup eğlenenler polise yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da mührü bozup eğlenenler polise yakalandı
Konya'da 15 bin 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 15 bin 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi