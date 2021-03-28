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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

.Başkan Kılca: “Karatay’ın ruhunda birlik ve beraberlik var”

İHA

.Başkan Kılca: “Karatay’ın ruhunda birlik ve beraberlik var”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte ilçe merkezinde mahalle muhtarlarını ve esnafı ziyaret etti.
Daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet üretmek amacıyla mahalle muhtarlarını ve esnafını ziyaret eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. 2 günde 25 mahalle ziyareti gerçekleştiren Başkan Hasan Kılca'ya AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Karatay Belediye Başkanları da eşlik etti. Ahmet Sorgun, Hasan Kılca ve Mehmet Genç, ziyaret ettikleri mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin talep ve ihtiyaçlarını istişare ettikten sonra esnaf ile vatandaşlarla da bir araya geldi.

“Muhtarlarımız bizim kıymetli çözüm ortaklarımız”
Karatay’ın yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında bu tür ziyaretleri önemsediklerini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, muhtarların vatandaşa hizmet yolunda kendileri için kıymetli bir çözüm ortağı olduğuna vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Tüm muhtarlarımızla çok güzel bir uyum içerisindeyiz ve hep birlikte çalışarak ilçemize yakışır hizmetleri veriyoruz. Bu kapsamda onlar bizim için kıymetli birer çözüm ortağı. İlçemizin faydasına olan tüm çalışmalarımıza önemli destek veriyorlar. Muhtarlarımız, mahallelerdeki eksiklikleri, yapılması gereken çalışmaları en iyi bilen kişiler. Dolayısıyla muhtarlarımızla her daim koordinasyon halindeyiz. Zira Karatay’ın ruhunda birlik ve beraberlik var. Bu ruhu hiçbir zaman aksatmadığımız istişare anlayışımızla bereketlendirmeyi sürdürüyoruz. İlk günden bu yana atacağımız her adımın, yapacağımız her işin temeline hemşehrilerimizin fikir, beklenti ve ihtiyaçlarını aldık, almaya da devam ediyoruz. Hamdolsun taviz vermediğimiz bu anlayışımız sahada güzel işlere dönüşüyor. İlçemizin neresine bakarsak bir çalışmamızı görmek mümkün. Burada bizlerle birlikte emek ve gayret gösteren muhtarlarımıza, dua ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Gönül birlikteliğiyle hizmete devam”
Karatay Belediyesinin salgına rağmen güzel işlere imza attığına dikkat çeken AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, Konya’da AK Parti teşkilatı, belediyeler, muhtarlar ve vatandaşlarla yoğun bir istişare halinde olduklarını kaydetti. Ahmet Sorgun, “Karatay’a hizmet için herkes üzerine düşeni ziyadesiyle yapıyor. Muhtarlar mahallelere ve ilçeye hizmet etme noktasında önemli görevler üstleniyor. Karatay Belediyemiz de pandemiye rağmen güzel çalışmalar yapıyor. Konya’mızı Karatay’ımızı hep beraber yarınlara hazırlıyoruz. Ülkemiz, güçlü bir siyasi liderlikle ve emin adımlarla yoluna devam ediyor. Yaptığımız bu ziyaretlerle hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlıyoruz. Gönül birlikteliği içinde Konya’mızın gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Karatay’ın geleceği için hep birlikte çalışacağız”
Muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinen AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise bu buluşmalar sayesinde vatandaşın istek ve önerilerini dinleyerek birçok konuda istişare etme fırsatı bulduklarını aktardı. Karatay’daki uyumun güzel hizmetlere vesile olduğunu belirten Mehmet Genç, Karatay’ın inşası ve geleceği için hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek yorulmadan çalışacaklarını belirtti.

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