Beyşehir’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir'e bağlı Üzümlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 42 K 5218 plakalı Skoda marka otomobil, BeyşehirÜzümlü Mahallesi yolu üzerinde seyir halindeyken yerleşim merkezi yakınlarında tali yoldan ana yola çıktığı öne sürülen İ.D.’nin kullandığı Tofaş marka plakasız otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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