Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Ereğliİvriz Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den İvriz yönüne seyir halinde olan Y.E. idaresindeki 42 CEC 51 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, vatandaşların haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.