SOBE ve Tropikal Kelebek Bahçesi TBB'den tam not aldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısına katılmak üzere Konya’ya gelen birlik üyesi belediye başkanları Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini (SOBE) ziyaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği “Birlik Başkanları İstişare Toplantısı” Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirildi. Birlik üyesi belediye başkanları Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini ziyaret etti. Belediye hizmetlerinin verimliliğinin arttırılması noktasında toplantılar gerçekleştirilen konuk belediye başkanları daha sonra şehrin sembol olan tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkanların ziyaret yerleri arasında Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi de yer aldı. Her iki noktada incelemelerde bulunan heyet üyelerine sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Konya’nın turizm destinasyonları arasında yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve otizm alanında Türkiye’nin en kapsamlı merkezlerinden bir olan SOBE misafir heyetten tam not aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Üyesi belediye başkanlarını Konya’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, konuk belediye başkanlarına günün anısına hediye takdiminde bulundu.

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