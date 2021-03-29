Konyaspor'da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. 2 oyuncunun kart cezalısı olduğu Konyaspor'da, 3 isim sarı kart sınırında bulunurken, sakatlığı devam eden 4 oyuncunun ise tedavisi sürüyor.

Konyaspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 4 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Erzurumspor ile Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana; Alper Uludağ, Marin Anicic, Musa Çağıran katılmazken, Marko Jevtovic takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

3 OYUNCU KART GÖRÜRSE ANKARAGÜCÜ'NDE YOK

Konyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan; Kravets, Guilherme ve Skubic,Erzurumspor maçında kart görmeleri halinde, 33'üncü haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Konyaspor oyuncularının antremanı

Genel ve detay

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-29 18:04:11



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