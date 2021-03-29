Konyaspor’da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları

Konyaspor, deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü BB Erzurumspor’a konuk olacak Konyaspor, günü öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla geride bıraktı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic, Musa Çağıran katılmazken, Marko Jevtovic takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştı. Altyapı oyuncularından İzzet Karaboğa, Hüseyin Biber, Mehmet Erdoğan ve Buğra Çolak’ın da yer aldığı antrenman, çabukluk hareketleri ile başladı. Oyuncular, 4’e 1 ve 7’ye 3 topla oyunun ardından yapılan savunmahücum organizasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı.

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