Kahvehanede ruhsatsız silahlar ele geçirildi, firari şüpheli yakalandı

Adem YILDIZ/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetleyen polisler, kahveye girdi. Şüphe üzerine arama yapılan kahvede, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı olan şüpheli de gözaltına alındı.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında, Selçuklu Mahallesi 90257 Sokak'ta bulunan kahveye denetlemek için girdi. Denetimde polis ekipleri, şüphe üzerine iş yerinde arama yaptı. Kahvede 3 ruhsatsız tabanca, ele geçirildi. Silah sahipleri için yasal işlem başlatıldı. Hakkında 'basit yaralama' suçundan yakalama kararı bulunduğu tespit edilen Uğur Sezer B. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Adem YILDIZ
2021-03-30 11:15:19
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